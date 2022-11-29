Сауль Альварес дал прогноз на бой Бенавидеса и Планта

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (58-2) предполагает, что бывший двукратный чемпион мира во втором среднем весе Дэвид Бенавидес (26-0) победит бывшего чемпиона мира во втором среднем весе Калеба Планта (22-1).

«Это будет конкурентный бой, — приводит слова мексиканца Boxing Scene. — Лично я уверен, что победу одержит Бенавидес. Я буду драться с лучшим. Я хочу писать историю. Вот почему я все еще выступаю».

Бенавидес и Плант должны встретиться в марте 2023-го. Победитель боя получит право сразиться за титул, который сейчас принадлежит Альваресу.

Бенавидес в прошлом бою одолел Давида Лемье (43-5) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 21 мая на «Хила Ривер Арена» в Глендейле, США.

Плант нокаутировал в 9-м раунде бывшего двукратного чемпиона мира в первом полусреднем весе Энтони Диррелла (34-3). Бой состоялся 15 октября на «Барклайс-центре» в Нью-Йорке, США.