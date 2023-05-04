Сауль Альварес планирует стать профессиональным гольфистом

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (58-2) рассказал, что может начать карьеру гольфиста.

«Чем я буду заниматься после завершения карьеры в боксе? Посмотрим. Было бы здорово, если бы я смог попасть в PGA Tour [американский профессиональный гольф-тур]. Было бы здорово, если бы я когда-нибудь сыграл в главном турнире. Почти все говорят, что это невозможно, потому что я так поздно начал», — приводит слова Альвареса журналист talkSPORT Майкл Бенсон.

Следующую защиту титулов Альварес проведет против Джона Райдера (32-5). Бой состоится 6 мая в родном городе Альвареса Гвадалахаре, Мексика.

