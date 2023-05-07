Сауль Альварес победил Джона Райдера единогласным решением судей

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (59-2) провел очередную защиту титулов, одолев британца Джона Райдера (32-6) единогласным решением судей (120-107, 118-109, 118-109?). Поединок состоялся 6 мая в родном городе мексиканца в Гвадалахаре, Мексика.

Альварес одержал две победы с момента последнего поражения чемпиону WBA в полутяжелом весе Дмитрию Биволу (21-0). В прошлом бою Альварес победил Геннадия Головкина (42-2) единогласным решением судей. Бой состоялся 17 сентября 2022-го в Лас-Вегасе, США.