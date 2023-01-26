Альберт Батыргазиев 4 февраля в Серпухове проведет бой с экс-чемпионом WBA Корралесом

Как стало известно «СЭ», олимпийский чемпион-2020 Альберт Батыргазиев (7-0, КО 5) 4 февраля проведет первый бой в 2023 году. Соперником титулованного российского спортсмена по десятираундовому поединку в легком весе станет экс-чемпион WBA панамец Изреель Корралес (26-4, КО 10).

Этот бой в подмосковном Серпухове возглавит турнир, организованный промоутерской компанией Dynamo Boxing Promotions, и пройдет в рамках третьего Всероссийского боксерского форума.

Батыргазиев перешел в легкий вес в начале 2022 года и за это время успел провести два успешных поединка в этом дивизионе. Сначала россиянин в апреле победил Гайбатуллу Гаджиалиева из Азербайджана, а потом в ноябре — панамца Рикардо Нуньеса. Обе встречи завершились победой боксера из России единогласным решением судей.Корралес идёт на шестой строчке рейтинга WBA. Соответственно, успешное выступление в предстоящем поединке приближает Батыргазиева к чемпионскому бою по этой версии.

Корралес идет на серии из трех побед подряд. В 2022 году латиноамериканец лишь раз выходил на ринг — в марте в Панаме он единогласным решением судей одолел мексиканца Мигеля Мадуэно. Корралес владел поясом WBA во втором полулегком весе с 2016 по 2017 года.

Сам Альберт находится в предвкушении встречи с Корралесом:

«Сейчас прохожу подготовку к своему восьмому поединку на профессиональном ринге. Проведу бой 4 февраля в рамках третьего Всероссийского боксёрского форума. Это будет мой первый опыт участия в подобных событиях — соберутся люди со всей страны. Знаю, что мой будущий соперник является экс-чемпионом мира 2016-2017, в рейтинге WBA она занимает шестую позицию, и мне очень интересно встретиться с опытным оппонентом. Боксировать мы будем в весовой категории до 61,2 кг, поэтому мне нужно сгонять вес, чтобы привести себя в идеальную форму. Сейчас у меня небольшой спад в нагрузках, но стараюсь набирать скорость. Тренируюсь в Сочи, так как здесь хороший климат, который положительно влияет на моральное и физическое состояние».

В со-главном событии шоу 4 февраля в Серпухове третий бой на профессиональном ринге проведет чемпион мира-2021 россиянин Марк Петровский (2-0, КО 2), который встретится с Абрахамом Табулом (18-6-1, КО 15) из Ганы. Поединок в тяжелом весе рассчитан на шесть раундов. После последнего боя Петровского не прошел еще и месяц — 21 декабря в Москве россиянин техническим нокаутом в первом раунде победил Ахмада Мамаджанова из Узбекистана.

Турнир в Серпухове будет показан в прямом эфире на Первом канале. Начало трансляции уже 5 февраля в 00.15 мск