Промоутер Усика обратился к Фьюри: «Иди в Голливуд, если хочешь заработать огромные деньги»

Промоутер Усика заявил, что их сторона не пойдет на уступки в вопросе распределения доли с продаж от боя с Фьюри

Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (20-0), заявил, что сторона украинского боксера не пойдет на уступки в вопросе распределения доли с продаж объединительного поединка между Усиком и чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (33-0).

«Почему Фьюри должен получить больше денег [чем Усик]? Только потому, что он англичанин? — спросил Красюк в интервью BoxingScene.com. — Фьюри вообще может сказать: «Для меня не имеет значения, с кем я дерусь. Будь то Усик или человек из супермаркета, я все равно смогу продать «Уэмбли»».

Мужик, это же спорт. Речь идет не только о профессиональном боксе. Иди в Голливуд, если хочешь заработать огромные деньги. Если ты король, ты должен это доказать. Докажи это против парня с тремя поясами.

Тем не менее я действительно настроен оптимистично [по поводу заключения сделки на бой]. Единственный, кто этому может помешать — это сам Фьюри. Усик очень гибкий, деньги никогда не были для него важным фактором. Он знает, что если он будет успешен на ринге, то деньги придут. Единственное, что меня беспокоит, — это позиция Тайсона.

Если Фьюри боится потерять свою популярность, потерять статус, который у него есть сейчас — а против Усика у него самый большой шанс потерять его, — он может попросить большую долю, чтобы оправдать свой риск. Возможно, для него это самый рискованный бой в карьере. Но в глубине души я верю, что у него сердце воина, и он примет справедливые условия и не будет ходить вокруг да около... тогда мы сможем объявить об этом бое в ближайшие три дня".

Объединительный бой Усика и Фьюри может состояться весной.

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа 2022-го в Джидде, Саудовская Аравия.

Фьюри в прошлом бою победил Дерека Чисору (33-13) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря 2022-го на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.

