Александр Лебзяк: «Усик и Ломаченко — наши, что бы ни случилось»

Бывший главный тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк поделился мнением о потенциальных поединках Александра Усика и Василия Ломаченко из Украины против Тайсона Фьюри и Девина Хейни соответственно.

«Школа и техника бокса у Усика выше. Самое главное — не стоять. Передвижение на ногах у него хорошее, он должен постоянно маневрировать, чтобы Фьюри не знал, откуда придет удар. Хочу верить в то, что у Тайсона закружится голова от маневров Александра, и он заберет еще один пояс.

У Василия шансы на победу в поединке с Хейни выше, чем у Усика над Фьюри. Но это не гарантия победы, всегда может проиграть фаворит и проиграть аутсайдер. Конечно, хотелось бы, чтобы они оба выиграли. Они — наши, что бы ни случилось. Если судить по последним боям, всплеск был ярче у Василия», — приводит Metaratings.ru слова тренера.

Представители украинских боксеров ведут переговоры о проведении чемпионских боев, но на данный момент нет конкретной информации о встречах с Фьюри или Хейни.