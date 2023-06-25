Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 21:40

Александр Поветкин может возобновить карьеру в боксе

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Александр Поветкин.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
Telegram Дзен

Бывший регулярный чемпион мира WBA в супертяжелом весе, бывший временный чемпион WBC россиянин Александр Поветкин в интервью «СЭ» не исключил возможность возобновления боксерской карьеры.

— Какую по счету тренировку провели за последнее время?

— Не знаю Потихоньку начинаю тренироваться, в легкую.

— Набирать обороты будете?

— Стараюсь набирать обороты. Буду выступать или не буду — наверное, нет, хотя всякое может быть.

— Что это могло бы означать?

— Как попрет. Если попрет, то почему бы нет. Если не будет желания, то не буду возвращаться.

— Сколько времени вам нужно, чтобы определиться?

— Я сейчас пройду лечение. Наверное, месяца два — за это время я все решу

43-летний Поветкин завершил карьеру боксера в июне 2021 года. В последнем поединке россиянин уступил в реванше Диллиану Уайту.

Бокс
Александр Поветкин
8
Обсудить
Читайте также
Смолов стал крестным отцом сына Мамаева
За что фаны «ПСЖ» возненавидели Месси? До Лео они гнобили Мбаппе и Неймара
В Болгарии взорвался склад с боеприпасами поставлявшего оружие Украине бизнесмена
Контрразведчики Службы безопасности Украины избили генерала в Ужгороде
Корабль и надежды: как прошел праздник «Алые паруса – 2023»
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Дмитрий Пирог: Головкин, бой с Джейкбосом, травма / Дрозд подкаст #18
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Саид Нурмагомедов — Мартинес: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Джон Джонс — Сирил Ган: видеообзор боя UFC 285
Шевченко — Грассо: видеообзор боя UFC 285
Мурат Гассиев vs Майк Балогун: тяжелейший нокаут
Махачев — Волкановски: видеообзор боя UFC 284
Яир Родригез — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC 284
Зубайра Тухугов — Элвес Бреннер: видеообзор боя UFC 284
Гловер Тейшейра — Джамал Хилл: видеообзор боя UFC 283
Дейвесон Фигейредо — Брэндон Морено: видеообзор боя UFC 283
Стрикленд — Имавов: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Поветкин высказался о возможном бое между Федором Емельяненко и Роем Джонсом