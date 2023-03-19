Александр Поветкин оценил шансы Дацика в бою против Джонсона

Чемпион Олимпийских игр в Афинах Александр Поветкин поделился своими ожиданиями от противостояния между бойцом ММА Вячеславом Дациком и американцем Кевином Джонсоном.

Боксерский поединок станет главным событием турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 31 марта.

«Кевин Джонсон достаточно серьезный боксер был. Не знаю, в какой он сейчас форме и как, но, думаю, бой будет непростой. Дацик — духовитый, напористый, у Кевина много боксерской школы. Дацику, думаю, нелегко будет. Дацик на него полезет, но этот парень не из робкого десятка. Бой будет интересный, потому что он умеет защищаться, умеет бить», — приводит слова Поветкина РЕН ТВ.