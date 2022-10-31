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Сегодня, 13:25

Усик — о бое Фьюри и Чисоры: «Это меня смешит. Почему Фьюри это делает?»

Усик отреагировал на трилогию Тайсона Фьюри и Дерека Чисоры
Давид Хачатрян
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Чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (20-0) отреагировал на трилогию чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (32-0) и Дерека Чисоры (33-12).

«Это меня смешит. Почему он это делает? Мы с ним договаривались, а он бегает куда-то и говорит, что я, мол, не хочу драться. Боится ли он меня? Я этого не знаю», — сказал Усик на ESPN+.

Фьюри подерется с Чисорой 3 декабря на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания. Бой пройдет за титул WBC в супертяжелом весе.

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия.

Александр Усик
Дерек Чисора
Тайсон Фьюри
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