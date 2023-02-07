0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 15:35

Усик: «Мне удалось залезть в голову Тайсона Фьюри»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (20-0) уверен, что чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) все время о нем думает.

«Я думаю, что мне удалось залезть ему в голову... Я много лет наблюдал за тем, как Тайсон Фьюри забирается в головы своих соперников. А теперь я влез в его голову», — сказал Усик The Guardian.

Объединительный бой Усика и Фьюри может состояться весной.

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа 2022-го в Джидде, Саудовская Аравия.

Фьюри в прошлом бою победил Дерека Чисору (33-13) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря 2022-го на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
2
0
Читайте также
«Бойкот поддержат 40 стран». Реальны ли страшилки о расколе в МОК из-за позиции по России?
Называли изменником родины и допингером. Великий штангист умер загадочной смертью в 50 лет
Global Times: передача Украине российских активов станет политическим трюком США
Мужчину задержали при попытке украсть тело Ленина из Мавзолея
В Центральной Турции зафиксировано новое землетрясение магнитудой 7,7
Появились кадры спасения людей из-под обломков здания в Газиантепе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Усик: «Джошуа не должен расстраиваться из-за того, что проиграл мне»