Усик: «Мне удалось залезть в голову Тайсона Фьюри»

Чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (20-0) уверен, что чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) все время о нем думает.

«Я думаю, что мне удалось залезть ему в голову... Я много лет наблюдал за тем, как Тайсон Фьюри забирается в головы своих соперников. А теперь я влез в его голову», — сказал Усик The Guardian.

Объединительный бой Усика и Фьюри может состояться весной.

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа 2022-го в Джидде, Саудовская Аравия.

Фьюри в прошлом бою победил Дерека Чисору (33-13) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря 2022-го на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.