Усик: «Ломаченко ограбили. Победа за ним»

Чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (20-0) уверен, что экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-3) победил абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хейни (30-0).

«7-5 — это то, что я насчитал. Я уверен, что Василия ограбили. Победа за ним. Это такое судейство: просто дали дорогу молодому. Должно немного быть уважение к тем парням, которые много лет боксировали и дарили фанатам классные бои. Я думаю, что Василий Ломаченко действительно заслуживает эту победу и статус абсолютного чемпиона», — сказал Усик в интервью Seconds Out.

Хейни победил Ломаченко единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113). Поединок состоялся 20 мая на «MGM Grand Garden» в Лас-Вегасе, США.