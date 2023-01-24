Усик обратился к Фьюри: «Пузатый, ты следующий»

Чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (20-0) записал видеообращение к чемпиону WBC в супертяжелом весе Тайсону Фьюри (33-0), назвав его «пузатым».

«Пузатый, посмотри, что я ем (показывает на бургер. — Прим. «СЭ»). Ням-ням-ням. Ты следующий», — сказал Усик на видео, опубликованном в Twitter.

Объединительный бой Усика и Фьюри может состояться весной.

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа 2022-го в Джидде, Саудовская Аравия.

Фьюри в прошлом бою победил Дерека Чисору (33-13) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря 2022-го на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.