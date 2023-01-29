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Сегодня, 10:57

Тищенко — о Бетербиеве: «Он провел непростой бой против Ярда, но тем ценнее победа»

Тищенко прокомментировал победу Бетербиева в поединке с Ярдом
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко прокомментировал «СЭ» победу россиянина Артура Бетербиева в поединке с британцем Энтони Ярдом.

«Победа есть победа. Можно быть недовольным каким-то действиями, как складывался поединок, но результат достигнут. В очередной раз есть досрочная победа. Это хороший результат, основное, к чему стремилась и готовилась его команда. Артуру было непросто, боксировал с достаточно хорошим соперником на его территории. Он провел непростой бой, но тем ценнее победа. Сказался ли факт, что поединок был Великобритании? Все спортсмены большого уровня и это не должно отвлекать, но тем не менее это все равно накладывает определенный отпечаток. Зал поддерживает и судейский корпус. Если вспомнить бой Цзю с Хаттоном, который тоже был на территории соперника, судья в ринге был полностью на стороне англичанина — нашему боксеру ничего нельзя, а Хаттону можно все. Это очень мешает, выбивает из настроя. Порой сложно перестроиться и поменять рисунок боя, но Артур все равно справился со всеми внешними факторами, смог победить и поставить уверенную точку в бою», — сказал Тищенко «СЭ».

Эта победа стала для Бетербиева 19-й в карьере. 38-летний боксер выиграл все 19 боев в профессиональном боксе, он нокаутировал всех своих соперников.

Бокс
Алексей Тищенко
Артур Бетербиев
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