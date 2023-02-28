Алоян надеется, что Гассиев нокаутирует американца Балогуна

Российский боксер Михаил Алоян считает, что Мурат Гассиев сможет досрочно победить американца Майка Балогуна.

«Мурат довольно известный боксер во всей стране и за пределами нашей страны. Он известен своим активным, первым, даже агрессивным первым номером, обладает сильным нокаутирующим ударом. Я очень надеюсь, что этот сильный удар поможет ему в этом бою и он закончит бой досрочно», — заявил Алоян РЕН ТВ.

3 марта в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Гассиев, известный как Железный Осетин, подерется с непобежденным американским бойцом Балогуном.

29-летний Гассиев одержал 29 побед в 30 поединках. В активе 39-летнего Балогуна 20 побед, 16 из них он одержал досрочно.