Альварес дисквалифицирован на полгода за употребление допинга

Мексиканец Сауль Альварес дисквалифицирован на шесть месяцев за употребление допинга, информирует ESPN. Такое решение приняла спортивная комиссия штата Невада. Альварес получил однолетнюю дисквалификацию, однако из-за сотрудничества со следствием срок был сокращен вдвое.

В феврале в организме боксера по результатам добровольного тестирования в феврале был обнаружен запрещенный препарат кленбутерол. При этом дополнительные пробы, сданные Альваресом 2, 5 и 9 марта, дали отрицательный результат.

По данным комиссии, мексиканец сдал "чистые" допинг-пробы перед ничейным поединком с казахстанцем Геннадием Головкиным в сентябре 2017 года. Реванш между этими боксерами должен был пройти 5 мая, однако был отменен.