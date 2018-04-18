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18 апреля 2018, 19:48

Альварес дисквалифицирован на полгода за употребление допинга

Роман Шишов
Корреспондент
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Мексиканец Сауль Альварес дисквалифицирован на шесть месяцев за употребление допинга, информирует ESPN. Такое решение приняла спортивная комиссия штата Невада. Альварес получил однолетнюю дисквалификацию, однако из-за сотрудничества со следствием срок был сокращен вдвое.

В феврале в организме боксера по результатам добровольного тестирования в феврале был обнаружен запрещенный препарат кленбутерол. При этом дополнительные пробы, сданные Альваресом 2, 5 и 9 марта, дали отрицательный результат.

По данным комиссии, мексиканец сдал "чистые" допинг-пробы перед ничейным поединком с казахстанцем Геннадием Головкиным в сентябре 2017 года. Реванш между этими боксерами должен был пройти 5 мая, однако был отменен.

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