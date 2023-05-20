Хейни толкнул Ломаченко на взвешивании перед боем за звание абсолютного чемпиона мира

Абсолютный чемпион мира в легком весе — американец Девин Хейни толкнул украинца Василия Ломаченко во время взвешивания перед их поединком. После того, как боксеры встретились взглядами Хейни сказал Ломаченко: «Ты маленький, я побью тебя».

В этом бою на кону будут стоять все пояса 24-летнего американца. Поединок состоится в Лас-Вегасе в ночь на воскресенье, 21 мая.

Во время процедуры взвешивания Ломаченко показал 61,23 кг, а его соперник — 61,19 кг. Украинский боксер одержал 17 побед в 19 боях. На счету Хейни 29 побед в 29 поединках.