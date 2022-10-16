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Сегодня, 08:46

Калеб Плант нокаутировал Энтони Диррелла и показал некрасивый жест. Видео

Калеб Плант нокаутировал Энтони Диррелла в 9-м раунде
Давид Хачатрян

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Калеб Плант (22-1) нокаутировал в 9-м раунде бывшего двукратного чемпиона мира в первом полусреднем весе Энтони Диррелла (34-3). Рефери Харви Док незамедлительно остановил бой, когда Диррелл неподвижно лежал на канвасе.

На протяжении всего боя Плант никак не мог потрясти Диррелла своими ударами — до тех пор, пока не нанес идеальный удар с левой, предварительно ударив по печени. После нокаута Плант сделал некрасивый жест, будто он закапывает соперника в землю.

Бой состоялся 15 октября на «Барклайс-центре» в Нью-Йорке, США.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=K9PYfqf-5k0
Бокс
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