Калеб Плант нокаутировал Энтони Диррелла и показал некрасивый жест. Видео

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Калеб Плант (22-1) нокаутировал в 9-м раунде бывшего двукратного чемпиона мира в первом полусреднем весе Энтони Диррелла (34-3). Рефери Харви Док незамедлительно остановил бой, когда Диррелл неподвижно лежал на канвасе.

На протяжении всего боя Плант никак не мог потрясти Диррелла своими ударами — до тех пор, пока не нанес идеальный удар с левой, предварительно ударив по печени. После нокаута Плант сделал некрасивый жест, будто он закапывает соперника в землю.

Бой состоялся 15 октября на «Барклайс-центре» в Нью-Йорке, США.