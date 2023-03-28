Джонсон считает бой с Дациком защитой своих ценностей

Американец Кевин Джонсон поделился мнением о предстоящем поединке с Вячеславом Дациком в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«Я вышел из очень достойной школы, я бы даже сказал, закрытого клуба, которому я принадлежал. Если нет чести, когда нет сомнения, что у него нет уважения, уважительного отношения к Мухаммеду Али, тогда у вас есть все шансы встретиться лицом к лицу с тем, кто будет защищать эти ценности», — цитирует Джонсона РЕН ТВ.

Поединок Дацика и Джонсона пройдет в Москве 31 марта. Телеканал РЕН ТВ покажет бой в прямом эфире.