Американский боец ММА Лейн рассказал, что в детстве мечтал стать боксером

Американский боец ММА Джулиан Лейн, который проведет поединок по правилам бокса с российским кикбоксером Владом Туйновым, рассказал, что в детстве мечтал стать боксером.

«В районе, где я жил, не было секции бокса. Поэтому в один прекрасный день мама записала меня на борьбу, и я стал ей заниматься. Долгое время это было моим образом жизни. И вот, 20 лет спустя, я, наконец, могу вернуться к своей давней мечте — боксу», — цитирует РЕН ТВ Лейна.

Боец поделился ожиданиями от предстоящего поединка.

«Я жду хорошего поединка от турнира PRAVDA и хочу продолжить заниматься боксом. Кто знает, может однажды я встречусь лицом к лицу с Джейком Полом или Конором Макгрегором. Тогда моя мечта бы исполнилась. Мне хотелось бы участвовать в крупных боксерских матчах», — добавил он.

Лейн проведет боксерский поединок с Владом Туйновым на турнире промоушена PRAVDA 7 октября. Главным событием вечера станет бой Магомеда Исмаилова против серба Александра Илича.