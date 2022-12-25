Джермелл Чарло о переносе боя с Цзю из-за перелома: «Я бы победил его одной рукой, но врачи не разрешат»

Американский боксер Джермелл Чарло рассказал, как сломал руку при подготовке к бою за титул абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе против Тима Цзю.

«У меня был спарринг, я выбросил отличный удар, и как только он достиг соперника, я сразу понял, что что-то не так. Мне сделали два рентгена и МРТ, чтобы определить, что не так. Выяснилось, что моя рука сломала в двух местах. Ненавижу это чувство. Рука будет в гипсе два месяца. Я очень расстроен, как и все фанаты, а может, даже больше, потому что это был мой первый шанс на защиту титула.

В моей нынешней форме я бы победил Цзю даже одной рукой, но врачи и боксерская комиссия не разрешат мне этого сделать. Я тренировался с июля, мой удар сейчас сильнее, чем когда-либо. То, что случилось со мной, обычно происходит, когда ты работаешь на износ. Как только вылечу руку — вернусь сильнее, чем был когда-либо. Я собираюсь защитить свое наследие», — приводит BoxingScene слова Чарло.

Поединок между Чарло и Цзю должен был состояться 28 января в Лас-Вегасе, но из-за травмы американца бой перенесен на неопределенный срок.