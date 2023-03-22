Американский боксер Джонсон признался, что мечтает сыграть в шахматы с Путиным

Американский боксер Кевин Джонсон признался, что мечтает сыграть в шахматы с президентом России Владимиром Путиным.

«Я играю в шахматы, мне нравятся шахматы. Моя самая большая мечта: сыграть в шахматы с Владимиром Путиным. Я пока не так хорош, мне нужно отточить свои навыки, ведь он — самый уважаемый и достойный восхищения человек из всех, кого я знаю. Сесть напротив него и сыграть в шахматы — это моя мечта», — цитирует боксера РЕН ТВ.

Джонсон 31 марта в Москве проведет бой с Вячеславом Дациков в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».