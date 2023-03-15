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Сегодня, 00:20

Кевин Джонсон: «Лицо Дацика лопнет от ударов»

Руслан Минаев
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Американский боксер Кевин Джонсон рассказал о своем настрое перед боем с Вячеславом Дациком.

«Я хочу заставить его извиниться за парочку слов, которые вырвались из его рта. Вы знаете, я считаю это абсолютно неуважительно, особенно, по отношению к культуре и спорту, по отношению к Мухаммеду Али, Майку Тайсону и лично ко мне. Я должен сделать так, чтобы он отступил на ринге.

Позже во время боя, когда его лицо опухнет от ударов, а глаза начнут закрываться. Он будет желать об уступке, чтобы окончить бой. Я заставлю тебя проглотить каждое негативное слово, которые вышло из твоего рта, каждое слово", — цитирует Джонсона РЕН ТВ.

Поединок Дацика и Джонсона возглавит вечер боев в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» и пройдет в Москве 31 марта.

Источник: РЕН ТВ
Вячеслав Дацик
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