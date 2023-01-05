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Сегодня, 13:48

Амир Хан назвал победителя в бою Кроуфорда и Спенса

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Амир Хан (34-6) считает, что чемпион WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (39-0) сможет одолеть чемпиона WBC, IBF и WBA в полусреднем весе Эррола Спенса (28-0).

«Я считаю, что Теренс выиграет единогласным решением судей, — сказал Хан в интервью FightHub. — Спенс очень хитрый боец, поэтому он досрочно не проиграет.

Кроуфорд легко переламывает ход поединка. Он заставлял меня промахиваться, а затем каждый раз ловил. Его тайминг и точность были на запредельном уровне. Он один из лучших бойцов, которых я когда-либо видел. Он немного напоминает мне Андре Уорда".

Кроуфорд и Спенс должны были подраться в конце года, но переговоры зашли в тупик. Кроуфорд обвинил менеджера Спенса Эла Хэймона в том, что тот не захотел делить прибыль с этого боя с другими организаторами.

Бокс
Амир Хан
Эррол Спенс
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