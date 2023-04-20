Андерсон Сильва назвал фаворита в бою Нейта Диаса и Джейка Пола

Экс-чемпион UFC в среднем весе Андерсон Сильва (34-11) считает, что Нейт Диас является фаворитом в боксерском противостоянии с блогером и боксером Джейком Полом.

«Джейк много тренируется. Люди должны уважать все, что он делает, потому что это очень профессионально и целенаправленно.

Очень трудно сказать, кто победит, потому что они оба хорошие бойцы. Нейт более опытен, у него хороший бокс и хорошее кардио. Я уважаю обоих. У Джейка хороший тренер, он очень умный. У Джейка сейчас есть неплохой опыт в боксе, и он учится каждый день.

Но Нейт — это зверь! Когда выходишь на бой с ним, нужно готовиться к войне. Я думаю, что у него больше опыта и он фаворит».

Диас и Пол подерутся 5 августа в Далласе, США. Бой пройдет по правилам бокса.