Андре Уорд назвал боксера, которого все боятся

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Андре Уорд (32-0) уверен, что обладатель временного титула WBC во втором среднем весе Дэвид Бенавидес (27-0) победит абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (58-2).

«Плант выиграл [у Бенавидеса] много раундов в начале боя. Бенавидес выдержал этот шторм и не запаниковал, надо отдать ему должное, — сказал Уорд в интервью Fighthype. — Это одна из причин, почему Канело не дерется с ним. Никому не нравится драться с парнем, который наносит такие удары.

Канело экономно расходует свои силы; он полагается на мощь, тайминг и мастерство. Он позволяет оппонентам тратить энергию, а только потом включается, и он верит, что его сила и точность выручат его, и так было на протяжении многих, многих боев. Никто не хочет драться с таким парнем, как Бенавидес, а если учесть его рост и размах, то он не просто страшный боец. Он хочет войны на ринге.

Я склоняюсь к победе Бенавидеса. Я бы хотел посмотреть, как Канело справится с ним, потому что Бенавидес не наносит удар ради удара. В его ударах огромная сила».

Бенавидес победил Калеба Планта (22-2) единогласным решением судей (115 — 113, 116 — 112, 117 — 111). Бой состоялся 25 марта на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе, США.

Следующую защиту титулов Альварес проведет против Джона Райдера (32-5). Бой состоится 6 мая в родном городе Альвареса Гвадалахаре, Мексика.