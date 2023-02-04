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Сегодня, 19:28

Арбачаков рассказал, как Усик и Ломаченко могут победить Фьюри и Хейни

Алина Савинова
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Чемпион мира среди любителей и профессионалов Юрий Арбачаков объяснил, за счет чего Александр Усик и Василий Ломаченко могут победить Тайсона Фьюри и Девина Хейни.

«У Усика, конечно, шансов не так много. У Фьюри их побольше. Но если Усик не будет осторожничать, если будет более агрессивно и напористо действовать, у него появится возможность победить Фьюри.

В поединке Ломаченко и Хейни все зависит от напористости. Конечно, если Ломаченко будет более активно и агрессивно работать, у него появятся моменты для победы. Все зависит от напористости и желания. Именно желание победить принесет победу. Будешь осторожничать, чтобы не пропустить удары, будешь экономить силы на последние раунды, у этого боксера шансов на победу будет мало», — приводит Metaratings.ru слова Арбачакова.

Бой между Усиком и Фьюри пройдет 29 апреля либо в Саудовской Аравии, либо в Великобритании. Поединок между Ломаченко и Хейни состоится 20 мая.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/pervyi-rossiiskii-chempion-wbc-obyasnil-kak-usik-i-lomachenko-mogut-pobedit-fyuri-i-kheini-225256/?utm_source=web.telegram.org&utm_medium=referral&utm_campaign=web.telegram.org&utm_referrer=web.telegram.org
Александр Усик
Василий Ломаченко
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