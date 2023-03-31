Артем Тарасов уверен в легкой победе Дацика над Джонсоном

Боец ММА, известный блогер Артем Тарасов поделился ожиданиями от боя между Вячеславом Дациком и Кевином Джонсоном.

«Я думаю, что Джонсон не выдержит натиск Дацика. У него богатый опыт, но сейчас это далеко не тот Кевин, который в свое время на равных бился с Кличко и Фьюри. Я думаю, что победа Славы будет достаточно легкой. Наверное, во втором раунде», — приводит слова Тарасова РЕН ТВ.

Дацик проведет поединок с американцем Джонсоном на турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Встреча бойцов состоится 31 марта в Москве. Телеканал РЕН ТВ покажет событие в прямом эфире.