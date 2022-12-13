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Сегодня, 12:18

Артур Бетербиев готов помочь Фьюри в подготовке к бою с Усиком

Давид Хачатрян
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Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (18-0) заявил, что не откажет чемпиону WBC в супертяжелом весе Тайсону Фьюри (33-0), если он попросит его помочь подготовиться к поединку с чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (20-0).

«Я готов помочь Тайсону Фьюри [к бою с Усиком], если ему это понадобится», — приводит слова Бетербиева talkSPORT.

В любителях Бетербиев и Усик встречались трижды. Первый бой выиграл россиянин, два других — украинец.

Фьюри победил Дерека Чисору (33-13) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия.

Бокс
Александр Усик
Артур Бетербиев
Тайсон Фьюри
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