Артур Бетербиев нанес 950 ударов по мешку за 3 минуты

Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (19-0) опубликовал видео в соцсетях, как он бьет по мешку. При этом он заявил, что побил собственный рекорд.

«Сегодня в прямом эфире я обещал побить свой рекорд. И у меня получилось! Во время последнего раунда на тренировке за 3:15 я нанес более 950 ударов. Всегда есть над чем работать!» — написал Бетербиев в соцсетях.

Бетербиев подерется с обязательным претендентом на титул WBC в полутяжелом весе Каллумом Смитом (29-1) 19 августа в Квебеке, Канада.