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Сегодня, 15:40

Артур Бетербиев нанес 950 ударов по мешку за 3 минуты

Давид Хачатрян
Боксер Артур Бетербиев.
Артур Бетербиев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (19-0) опубликовал видео в соцсетях, как он бьет по мешку. При этом он заявил, что побил собственный рекорд.

«Сегодня в прямом эфире я обещал побить свой рекорд. И у меня получилось! Во время последнего раунда на тренировке за 3:15 я нанес более 950 ударов. Всегда есть над чем работать!» — написал Бетербиев в соцсетях.

Бетербиев подерется с обязательным претендентом на титул WBC в полутяжелом весе Каллумом Смитом (29-1) 19 августа в Квебеке, Канада.

Бокс
Артур Бетербиев
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