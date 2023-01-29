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Сегодня, 02:37

Бетербиев: «Если у меня будет еще один бой с Ярдом, то я хочу провести его лучше»

Иван Торопцев
Корреспондент
Артур Бетербиев.
Фото Reuters
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Российский боксер Артур Бетербиев прокомментировал свою победу над британцем Энтони Ярдом в поединке за титулы WBO, WBC и IBF в полутяжелом весе.

Бетербиев нокаутировал соперника в восьмом раунде.

«Каждый бой проходит по-разному. Если у меня будет еще один поединок с Ярдом, то я хочу выступить лучше. В нашей весовой категории каждый может бить сильно, в том числе и Энтони. Он молод, у него еще много времени впереди. Надеюсь, у него сложится хорошая карьера.
Если честно, я был готов ко всем его ударам, вот почему я продолжал справляться с ним и атаковать дальше. Мы ожидали, что он проведет бой именно так, поэтому я победил», — сказал Бетербиев в интервью после поединка.

Бетербиев одержал 19-ю победу в 19-м поединке в профессиональной карьере, он выиграл все свои бои нокаутом.

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Бетербиев вышел на бой с Ярдом с канадским флагом

Бетербиев: «Было бы приятно встретиться с Биволом. Это будет действительно хороший бой»