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Сегодня, 09:03

Артур Бетербиев: «Моя победа — это просто везение»

Бетербиев заявил, что победа над Ярдом — это заслуга его тренера
Давид Хачатрян
Артур Бетербиев.
Фото Reuters
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Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (19-0) заявил, что победа над Энтони Ярдом (22-3) — это заслуга его тренера.

«Чеченцы, услышьте, услышьте мой зов. Ведь мы не склонялись пред силой! О чести взывают могилы отцов. Мы верой в Аллаха едины! — сказал Бетербиев talkSPORT. — Я чувствую себя хорошо. Вам понравился бой? Это просто везение. Это не моя заслуга, а моего тренера. Он добыл эту победу, не я. Я готовился к этому бою 8 недель. Я уважаю Ярда, он дал мне хороший бой. Он молод, и я надеюсь, в будущем у него все получится. Он действительно хороший боец».

Бетербиев нокаутировал Ярда в восьмом раунде. Бой состоялся 28 января на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.

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Бокс
Артур Бетербиев
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