Бетербиев: «Бивол? В вызовах смысла нет, когда один хочет бой, а другой — нет»

Чемпион WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (19-0) считает, что Дмитрий Бивол (21-0) не хочет провести с ним бой.

— Бивол говорил, что нет смысла вам вызывать друг друга на бой. Вы разделяете его мнение?

— Я не вызываю его на бой. Я говорю, что давайте сделаем этот бой.

— Нет смысла в вызове?

— В смысле нет смысла? Смысла в вызовах нет, конечно, когда один хочет, а другой — нет. Тогда смысла нет. Наверное, он больше знает, чем мы.

— Сейчас такая ситуация, что один хочет, а другой нет?

— Значит так получается, раз он так говорит, — сказал Бетербиев в разговоре с журналистами в аэропорту Домодедово.

В последнем поединке, который состоялся 28 января в Лондоне, Бетербиев техническим нокаутом победил британца Энтони Ярда.