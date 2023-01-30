Артур Бетербиев: «Мы идем дальше. Впереди еще много работы»

Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (19-0) опубликовал заявление после победы над Энтони Ярдом (22-3).

«19-0-0. Я знаю, что вы ждете от меня громких слов и заявлений, — написал Бетербиев в соцсетях. — Но я просто поблагодарю всех за поддержку и добрые слова. Говорят, что бокс — это самый одинокий вид спорта, но, каждый раз выходя на ринг, я чувствую, что за мной стоит много людей. И это дает мне сил.

Ярд, спасибо за красивый бой, за твое упорство. Еще хочу поблагодарить всех, кто был вчера на «Уэмбли Арене». Хоть вы и болели не за меня, без вас не было бы этой фантастической атмосферы. Мы идем дальше. Впереди еще много работы».

Бетербиев нокаутировал Ярда в восьмом раунде. Бой состоялся 28 января на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.