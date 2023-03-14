Бетербиев: «Не связываю будущее с Канадой. Хочу вернуться в Россию»

Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (19-0) заявил, что в будущем хотел бы вернуться жить в Россию. Об этом Бетербиев сказал в подкасте Григория Дрозда.

— В Канаде тебе нравится? Твоя семья полностью интегрирована? Дети в местной школе учатся?

— Да. У меня и мама там. Я младший в семье, с младшим у нас живет мама. Я счастливчик (улыбается). Мы живем дома вместе. Мама легко согласилась приехать. Поначалу не приезжала, а потом ей стало скучно дома. На самом деле я не скажу, что связываю будущее с Канадой. Я формировался как личность больше в России. Я бы хотел вернуться, продолжить жить здесь [в России]. А вот дети... Не знаю, как они.

Бетербиев нокаутировал Энтони Ярда (22-3) в восьмом раунде. Бой состоялся 28 января на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.