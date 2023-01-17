Боб Арум: «Усик хочет половину за бой с Фьюри. Но это неправильно»

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что если бой чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (20-0) и чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0) состоится на «Уэмбли», то «Цыганский король» должен получить большую часть с прибыли от поединка.

«Мы пришли к соглашению, что если поступит хорошее предложение от Саудовской Аравии, то мы в деле, — сказал Арум Boxing Scene. — Если нет, то бой состоится на «Уэмбли». И тогда нам предстоит серьезный разговор о долях с продажи поединка, потому что Усик хочет, чтобы было 50 на 50. Но это неправильно. Если бой состоится на «Уэмбли», то на стадион придут 95 тысяч британцев. В таком случае Тайсон заслуживает львиную долю с продаж. Но до этой беседы дело может и не дойти, если нам поступит предложение из Саудовской Аравии. На этой неделе мне дали понять, что они готовы сделать предложение».

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа 2022-го в Джидде, Саудовская Аравия.

Фьюри в прошлом бою победил Дерека Чисору (33-13) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря 2022-го на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.