Балогун оценил свои шансы в поединке с Гассиевым

Американский боксер-тяжеловес Майк Балогун оценил свои шансы в предстоящем поединке против россиянина Мурата Гассиева в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Придя из футбола, я, по сути, просто взял ту же основу, тот же план успеха и просто применил его в боксе, нашел себе отличную команду и просто был губкой. Впитывал столько информации, сколько мог, и применял ее. И вот мы здесь.

Гассиев — бывший чемпион, так что, да, я бы сказал, что он, вероятно, мой самый опытный соперник. Но, как и у каждого боксера, у нас у всех есть сильные и слабые стороны. Я знаю, что у него более 25 боев. У него было несколько чемпионских поединков, так что момент не должен быть чем-то большим для него. А что касается слабостей боксера, мы узнаем в пятницу, какие они у него.

Мне нравится думать, что я тоже панчер, но у меня много отличных качеств. У меня хорошая работа ног, я хорошо соображаю на ринге, у меня большая сила. Что касается большого события, я хорош под давлением. Так что у меня много разных качеств. И я думаю, что на самом деле мне не терпится выступить в пятницу вечером», — приводит РЕН ТВ слова Балогуна.

Поединок Балогуна и Гассиева состоится в пятницу, 3 марта в Армении. Телеканал РЕН ТВ покажет бой в прямом эфире.