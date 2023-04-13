Барри Джонс назвал действующего боксера, который больше всего похож на Мейвезера

Бывший чемпион мира по версии WBO Барри Джонс считает, что Шакур Стивенсон (20-0) больше всех похож на экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера-младшего (50-0) по боксерским навыкам и бойцовскому IQ.

«Стивенсон очень похож на Флойда. Он все время знает, как проходит бой, когда лучше нанести удар. Этот парень делает в ринге все, что хочет. Он не рискует, но он слишком хорош. За ним очень приятно наблюдать», — сказал Джонс ID Boxing.

Стивенсон в прошлом бою одолел Шуичиро Есино (16-1) техническим нокаутом в шестом раунде. Бой состоялся 8 апреля в Ньюарке, США.