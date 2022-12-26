Барри Макгиган рассказал, за счет чего Усик может победить Фьюри

Знаменитый британско-ирландский боксер и промоутер Барри Макгиган (32-3) предполагает, что скорость чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (20-0) сыграет ключевую роль в бою с чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (33-0).

«Фьюри полагается на свои габариты и запугивания, но Усика нелегко напугать. Об этом может судить его взгляд после боя Фьюри с Чисорой, — отметил Макгиган в интервью The Mirror. — Усик был слишком хорош для Джошуа, который заметно улучшился ко второму бою.

Джошуа ведь тоже отличный атакующий боксер. Фьюри атакует только тогда, когда это необходимо. Скорость — вот важный фактор в бою Усика и Фьюри. Усик не только левша, который блестяще двигается и наносит удары, он еще и обладает феноменальной скоростью. Мне кажется, Усик даст Фьюри гораздо более тяжелый бой, чем думает сам Фьюри. Фьюри, как и Джошуа, может ожидать тяжелое прозрение».

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия.

Фьюри победил Дерека Чисору (33-13) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.