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Сегодня, 11:36

Батыргазиев 28 июля проведет боксерский поединок в теннисном центре Ханты-Мансийска

Алина Савинова
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Директор департамента физической культуры и спорта Югры Сергей Артамонов сообщил, что ближайший поединок россиянина Альберта Батыргазиева на профессиональном ринге состоится в теннисном центре Ханты-Мансийска 28 июля.

«Бой решено провести в теннисном центре Ханты-Мансийска. Он пройдет 28 июля. Это будет его первый бой в Югре после завоевания золота Олимпийских игр в Токио», — приводит ТАСС слова Артамонова.

Соперником российского боксера станет доминиканец Франсис Фромета. На счету Батыргазиева 8 боев на профессиональном ринге, во всех из которых он одержал победы. В активе Фромета 17 побед и также ни одного поражения.

25-летний Батыргазиев является чемпионом Олимпийских игр 2020 года и четырехкратным чемпионом России в любителях.

Источник: https://tass.ru/sport/18182941
Бокс
Альберт Батыргазиев
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