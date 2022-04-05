Батыргазиев в 2022 году может провести несколько боев в США

Тренер Эдуард Кравцов сообщил, что олимпийскому чемпиону по боксу россиянину Альберту Батыргазиеву делают рабочую визу в США.

По его словам, если получится оформить все документы, то не исключено проведение нескольких его боев на территории страны.

Батыргазиев 2 апреля одержал шестую победу на профессиональном ринге и завоевал титул чемпиона Евразийского боксерского парламента (EBP).

«Альберт поменял весовую категорию и перешел с 57,1 кг в легкий вес — 61,2 кг, — цитирует ТАСС Кравцова. — Это одна из основных сейчас раскрученных в мире категорий, где очень много проспектов — [Василий] Ломаченко, Джордж Камбосос, Теофимо Лопес, Девин Хейни и так далее. Сейчас не могу сказать, сколько ему нужно провести поединков, чтобы выйти на бой за титул чемпиона мира. Во-первых, надо понимать, что будет происходить с санкциями, а во-вторых, на адаптацию в новом весе ему потребуется минимум около года».

По словам Кравцова, Батыргазиев уже в текущем году может провести ряд боев в США.

«Что касается мест проведения боев, то пока в России, не выезжаем. Но Альберту делается рабочая виза, если она будет готова, то планируем организовать и пару его боев в США, возможно, уже и в этом году», — отметил Кравцов.

23-летний Батыргазиев имеет шесть побед (пять — нокаутом) и ни одного поражения. На его счету титулы интерконтинентального чемпиона по версии IBF, чемпиона EBP, чемпиона Азии по версии WBA и чемпиона Европы по версии WBO. Кроме того, он чемпион Олимпиады в Токио.