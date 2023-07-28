Батыргазиев заявил, что из уважения к Фромете не стал завершать бой досрочно

Олимпийский чемпион по боксу Альберт Батыргазиев прокомментировал победу над доминиканцем Франсисом Фрометой.

В 10-раундовом рейтинговом поединке в весовой категории до 61,23 кг, прошедшем в Ханты-Мансийске, россиянин выиграл единогласным решением судей.

«Бой шел по плану. Мы не планировали его заканчивать досрочно из уважения к нашему сопернику, он приехал издалека. Это у нас был такой 10-раундовый спарринг с топовым боксером. Все без обид: на ринге война, за рингом дружба. Были моменты, когда мог раньше завершить, но надо оставаться хладнокровным, всегда осторожничал», — приводит слова Батыргазиева ТАСС.

В активе 25-летнего Батыргазиева девять побед и ни одного поражения. У Фрометы 17 побед при двух поражениях.