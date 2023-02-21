Бенавидес хочет подраться с Биволом: «Россиянин — опасный боец, но мы сможем отомстить за Мексику»

Отец бывшего двукратного чемпиона мира во втором среднем весе Дэвида Бенавидеса (26-0) Хосе Бенавидес назвал абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (58-2) «законченным бойцом» и предположил, что его сын в следующем году проведет бой против чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (21-0).

«Я считаю Канело законченным бойцом, он уже деградировал, — приводит слова Хосе Бенавидеса Marca. — Сначала мы смотрели на него с травмой колена, теперь он повредил руку. Мы видим, что Канело начинает получать удовольствие от жизни, и он имеет на это полное право, потому что он долгое время был очень дисциплинированным человеком.

Возможно, в следующем году мы сменим вес и будем готовы к тому, чтобы встретиться с Дмитрием Биволом. Это будет вывеска «Месть Канело». Россиянин — опасный боец, но мы сможем отомстить за Мексику».

Бенавидес подерется с Калебом Плантом (22-1) 25 марта на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе, США. Победитель получит право подраться за титул, который сейчас принадлежит Альваресу.