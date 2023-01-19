Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 11:34

Бенавидес и Плант подерутся 25 марта в Лас-Вегасе

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Бывший двукратный чемпион мира во втором среднем весе Дэвид Бенавидес (26-0) встретится с бывшим чемпионом мира во втором среднем весе Калебом Плантом (22-1) 25 марта на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе, США, сообщает ESPN.

Победитель получит право подраться за титул, который сейчас принадлежит Саулю Альваресу (58-2).

Бенавидес в прошлом бою одолел Давида Лемье (43-5) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 21 мая на «Хила Ривер Арена» в Глендейле, США.

Плант нокаутировал в 9-м раунде бывшего двукратного чемпиона мира в первом полусреднем весе Энтони Диррелла (34-3). Бой состоялся 15 октября на «Барклайс-центре» в Нью-Йорке, США.

0
Читайте также
Рублев — в третьем круге Australian Open. Лидеры нашего мужского тенниса пока без потерь
На Australian Open — скандал с российским флагом. Его устроили украинцы
ФСБ возбудила дело о шпионаже против американца за сбор биологической информации
В Иванове застрелили мужчину около здания местного управления полиции
Российского телеведущего задержали за хищение средств для одаренных детей
СМИ сообщили о взрыве в Николаеве
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Оскар Де Ла Хойя получил контракт на бой Гарсии и Дэвиса: «Бой состоится 15 апреля»