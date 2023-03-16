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Сегодня, 13:39

Дэвид Бенавидес: «Никто на этой планете не выдержит силу моего удара»

Давид Хачатрян
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Бывший двукратный чемпион мира во втором среднем весе Дэвид Бенавидес (26-0) уверен, что он нокаутирует бывшего чемпиона мира во втором среднем весе Калеба Планта (22-1).

«С гордостью заявляю, что я вложил все свои силы в этот тренировочный лагерь, и я чувствую себя как никогда лучше, как с психологической, так и с физической точки зрения, — написал мексиканец в соцсетях. — 25 марта весь мир бокса будет в полном восторге!
Я, словно спартанский воин, не беру пленных и иду на нокаут/остановку в каждом бою, и в этот раз будет то же самое. Никто на этой планете не выдержит силу моего удара, и скоро это все поймут! Я заставлю всех, кто во мне сомневался, проглотить свои слова. Я иду на войну! 25 марта будет выпущен Мексиканский монстр! Готовьтесь увидеть шоу!»

Бенавидес и Плант встретятся 25 марта на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе, США. Победитель получит право подраться за титул, который сейчас принадлежит Альваресу.

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