Дэвид Бенавидес: «Никто на этой планете не выдержит силу моего удара»

Бывший двукратный чемпион мира во втором среднем весе Дэвид Бенавидес (26-0) уверен, что он нокаутирует бывшего чемпиона мира во втором среднем весе Калеба Планта (22-1).

«С гордостью заявляю, что я вложил все свои силы в этот тренировочный лагерь, и я чувствую себя как никогда лучше, как с психологической, так и с физической точки зрения, — написал мексиканец в соцсетях. — 25 марта весь мир бокса будет в полном восторге!

Я, словно спартанский воин, не беру пленных и иду на нокаут/остановку в каждом бою, и в этот раз будет то же самое. Никто на этой планете не выдержит силу моего удара, и скоро это все поймут! Я заставлю всех, кто во мне сомневался, проглотить свои слова. Я иду на войну! 25 марта будет выпущен Мексиканский монстр! Готовьтесь увидеть шоу!»

Бенавидес и Плант встретятся 25 марта на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе, США. Победитель получит право подраться за титул, который сейчас принадлежит Альваресу.