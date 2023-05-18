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Сегодня, 12:18

Бетербиев и Смит проведут бой в начале августа в Канаде

Давид Хачатрян
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Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум сообщил, что чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (19-0) проведет следующую защиту титулов против Каллума Смита (29-1) в начале августа.

«Это будет Квебек в начале августа, — сказал Арум ProBox TV. — В Квебеке строится красивая арена. Мы уже забронировали ее. Сейчас занимаемся документацией. Я не знаю точно, какая дата, но бой будет транслироваться на ESPN. Эти оба — очень опасны. Бетербиев бьет как конь. Так что победить его может парень, имеющий равную с ним силу».

Бетербиев в прошлом бою нокаутировал Энтони Ярда (23-3) в восьмом раунде. Бой состоялся 28 января на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.

Смит в прошлом бою одолел Матье Бодерлика (21-2) нокаутом в четвертом раунде. Бой состоялся 20 августа 2022-го в Джидде, Саудовская Аравия.

Смит имеет лишь одно поражение от абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (58-2).

Бокс
Артур Бетербиев
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