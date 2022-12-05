Бетербиев и Ярд провели первую битву взглядов перед титульным боем

Российский боксер Артур Бетербиев и британец Энтони Ярд провели первую битву взглядов перед титульным боем WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе.

Бой между Бетербиевым и Ярдом состоится 28 января 2023 года в Лондоне. На счету Бетербиева 18 поединков в профессиональном боксе, в которых он одержал 18 побед (все — нокаутом). У Ярда 23 выигрыша в 25 боях.

8 ноября Всемирный боксерский совет исключит из рейтингов спортсменов из России и Белоруссии. Отмечается, что боксеры могут подать прошение о пересмотре решения в зависимости от их связей с Россией.