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Сегодня, 12:24

Бетербиев поблагодарил Кадырова за поддержку: «В сложный момент стал для меня надежной опорой и верным другом»

Бетербиев поблагодарил Кадырова за поддержку
Давид Хачатрян
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Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (19-0) выразил слова благодарности главе Чеченской республики Рамзану Кадырову.

«Во время моей последней поездки в Грозный мне удалось встретиться с многоуважаемым Главой Чеченской Республики, Героем России, моим дорогим БРАТОМ Рамзаном Ахматовичем Кадыровым!

С самого детства Рамзан Ахматович оказывает мне безграничную поддержку. В сложный момент жизни дорогой БРАТ стал для меня надежной опорой и верным другом! И по сей день я не устаю благодарить его за неоценимый вклад и за помощь в моем становлении как боксера.

Также хочу поздравить дорогого БРАТА с присвоением звания «Герой Чеченской Республики»! Сложно описать все, что он сделал для чеченского народа и Северного Кавказа! На его счету бесчисленное количество заслуг перед Родиной, а также тысячи и тысячи добрых дел!

В очередной раз хочу выразить благодарность Рамзану Ахматовичу за все, что он делает для меня и всех спортсменов! Дала саг1а дойла Хьан совг1аташ! Дела реза хьулийла Хьуна, сан лараме ВАША!« — написал Бетербиев в соцсетях.

Бетербиев нокаутировал Энтони Ярда (22-3) в восьмом раунде. Бой состоялся 28 января на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.

Артур Бетербиев
Рамзан Кадыров
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