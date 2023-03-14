Бетербиев подтвердил, что идут разговоры о бое с Биволом

Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (19-0) заявил, что конкретных предложений о бое с чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (21-0) не поступало, однако ведутся разговоры. Об этом Бетербиев сказал в подкасте Григория Дрозда.

«Да, идут разговоры, но конкретного предложения нет. Меня только спросили по дате — устраивает ли меня. А потом уже другие вопросы пойдут — посмотрим, как мы договоримся. Основной вопрос был по дате.

Вопрос о том, хочу я бой или нет, не стоит. Я всегда хочу. Но сейчас мне дают такую дату... Видите ли, в этом году больше нет других дат, и после Рамадана мне надо в кратчайшие сроки подготовиться и боксировать. Ну, что делать?»

Бетербиев нокаутировал Энтони Ярда (22-3) в восьмом раунде. Бой состоялся 28 января на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.

Бивол в прошлом бою победил Хильберто Рамиреса (44-1) единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111) и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Бой состоялся 5 ноября 2022-го в Абу-Даби (ОАЭ).