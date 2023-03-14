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Сегодня, 13:08

Бетербиев: «Единственный бой, который меня заинтересовал — это поединок Мейвезера с Макгрегором»

Давид Хачатрян
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Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (19-0) признался, что видел у экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора (22-6) шанс на победу над экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером-младшим (50-0). Об этом Бетербиев сказал в подкасте Григория Дрозда.

— Когда ты услышал новость о том, что у Бивола будет бой с Альваресом, что подумал?

— Кто берет интервью — постоянно пытается что-то из меня вытащить. Может, некоторые не понимают меня правильно, но у меня нет никакого высокомерия к боксерам. Они трудятся, я уважаю их труд, потому что сам тружусь так же. Ребята делают свое дело, это хорошо. А так, чтобы их бой меня заинтересовал — такого не было. Единственное, что меня заинтересовало — бой Мейвезера с Макгрегором (улыбается). Я считал, у Конора есть какой-то шанс. У него хороший бокс, бьет с задней руки хорошо, встречает.

— Левша, быстрый.

— Я давал ему какие-то шансы. Но после первого раунда потерял всякий интерес. Все это уже было чисто как спектакль. Шансов никаких не было.

— Макгрегор выглядел, мягко говоря, беспомощно.

— Да.

Мейвезер победил Макгрегора техническим нокаутом в 10 раунде. Бой состоялся 26 августа 2017 года в Лас-Вегасе, США.

Артур Бетербиев. «Не связываю будущее с Канадой. Хотел бы вернуться в Россию». Бетербиев: Бивол, гражданство, Усик, Кадыров

Бокс
Артур Бетербиев
Конор Макгрегор
Флойд Мейвезер-младший
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