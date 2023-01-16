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Сегодня, 10:47

Бетербиев рассказал о желании провести бой с Биволом

Мария Гусева
Артур Бетербиев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе, россиянин Артур Бетербиев (18-0) сообщил, что хочет провести поединок со своим соотечественником Дмитрием Биволом (21-0).

«Мне нужен Бивол! Я бы предпочел драться с Биволом, потому что у него есть то, что мне нужно. Надеюсь, мы проведем бой в 2023 году. Последние три года он только и говорил, что хочет бой со мной. Он только говорил, а мы уже провели объединительные бои против Александра Гвоздика и Джо Смита», — приводит BoxingScene слова Бетербиева.

Также боксер сообщил, что выступал с Биволом за сборную по любителям, но они никогда не были друзьями.

Бивол победил Хильберто Рамиреса (44-1) единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111). 32-летний россиянин защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Бой состоялся 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ).

37-летний Бетербиев подерется с Энтони Ярдом (22-2) 28 января 2023-го на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.

Источник: https://www.boxingscene.com/beterbiev-yarde-good-fighter-good-experience-hes-dangerous--171822
Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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